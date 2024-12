Reflui fognari al Mercato:, “Responsabilità di Abbanoa, Mulas è ancora in maggioranza?”

ALGHERO – “Come comitato femminile di Orizzonte Comune, troviamo alquanto strano che un consigliere comunale che ricopre e che ha ricoperto negli anni incarichi importanti, non sia al corrente che il sistema idrico fognario è in capo ad Abbanoa S.P.A, società della regione Sardegna. Ed altresì non riusciamo a capire perché venga chiesto un “intervento urgente e tempestivo degli uffici comunali competenti” che a suo dire dovrebbero avviare le necessarie verifiche sulla rete fognaria al fine di evitare ulteriori disagi e risvolti sanitari. È imbarazzante che per far fronte ad un problema grave come quello verificatosi il 10 dicembre presso il mercato del primo pescato, si voglia fare intervenire il Comune. Il Comune di Alghero in questo caso è parte lesa considerato il danno recato alla struttura di sua proprietà. Chiudiamo la nota stampa con due domande: ma il consigliere (il riferimento è a Christian Mulas, unico eletto del movimento Orizzonte Comune ndr) fa parte della maggioranza o dell’opposizione? Era proprio necessario fare un comunicato?

Barbara Camerada, Barbara Casini, Maria Cigliano (Orizzonte Comune)