Sanità in Commissione tra emergenze e appello all’Ats

ALGHERO – “Oggi si è tenuta la Commissione Sanità presieduta da Christian Mulas. La Commissione si è potuta svolgere per il senso di responsabilità dei componenti dell’opposizione

che hanno garantito il numero legale”, cosi il Presidente Mulas che continua “La Commissione ha discusso la criticità del comparto sanitario con particolare riferimento alla realizzazione del nuovo ospedale ed alla destinazione degli spazi per l’oculistica, oltre le problematiche dell’oncologia e della terapia intensiva. A seguito del dibattito è emersa la necessità di formulare un documento da portare all’attenzione del Consiglio comunale e discutere alla presenza dei vertici dell’ATS che siano in grado di rassicurarci in ordine alla programmazione e pianificazione per le soluzione da loro individuate con elementi di certezza”.