“Sanità: Gettonisti, la Todde ha la soluzione: attaccare il Governo”

CAGLIARI – “E’ paradossale che dopo anni di strali del centrosinistra contro i gettonisti, considerati la causa di tutti i mali della sanità, oggi la Presidente scarichi le responsabilità sul governo” dichiara Paolo Truzzu capogruppo di Fdi in consiglio regionale. “Ricordo ancora le parole di esponenti dell’attuale maggioranza che fin dall’inizio li hanno definiti “costosi” e “inutili”. E cosa hanno fatto in due anni? Esattamente nulla! Salvo fantasticare di ipotetiche soluzioni, quali concorsi, selezioni e indennità aggiuntive e accusare il governo che aveva ben chiarito a luglio che sarebbe stato possibile prorogare questo istituto solo per un altro anno” ricorda il meloniano.

“La cosa più grave inoltre è che si stia lasciando il cerino in mano ai Direttori Generali e ai primari. Saranno loro da domani infatti a dover comunicare l’eventuale chiusura di un Pronto Soccorso, e non l’attuale Presidente e Assessore ad interim alla Sanità che così pensa di sgravarsi da ogni responsabilità. Altro che “metterci la faccia” come dichiara spesso la Presidente Todde, qui siamo al tentativo di recitare tutte le parti in commedia, tranne una: quella per cui i sardi l’hanno eletta. Ovvero prendersi la responsabilità delle proprie decisioni e anche indecisioni” conclude Truzzu.