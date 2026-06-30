Risolto il mistero, ecco le pensiline ad Alghero

ALGHERO – Iniziate oggi le prime installazioni delle nuove pensiline alle fermate degli autobus. Da stamattina si sta lavorando per mettere in opera le strutture che l’Amministrazione del Sindaco Cacciotto ha ricevuto da Arst nell’ambito delle interlocuzioni avviate per l’efficientamento e potenziamento del sistema di Trasporto Pubblico Locale. Sono 12 le pensiline che verranno installate in maniera graduale nelle fermate idonee, nonché più utilizzate della rete. Oggi la prima in via Garibaldi, all’altezza del Comando della Guardia di Finanza. La ditta incaricata proseguirà poi con una prima tranche di operazioni che prevedono la realizzazione delle basi in calcestruzzo sulle quali posizionare le strutture nelle fermate in via Liguria, in viale Primo Maggio ( istituto d’arte), in via Don Minzoni e in via Fleming ( Ospedale Civile) per poi proseguire nelle altre zone della città.



“Contiamo di mettere a disposizione dell’utenza le strutture in breve tempo – spiega il Sindaco – e di consentire un miglioramento delle condizioni di attesa quanto mai necessario. Si tratta degli obbiettivi che ci siamo posti all’interno del percorso di dialogo con Arst insieme all’Assessore alla mobilità Roberto Corbia, con il quale fin dall’inizio del nostro mandato abbiamo lavorato proficuamente e in maniera continuativa sulla necessità di migliorare il sistema di trasporto urbano”. Il percorso di collaborazione tra Comune e Art e Regione sta mettendo in atto il potenziamento del servizio che in questi giorni si sta attuando con le corse aggiuntive della linea Alghero-Aeroporto, garantendo una frequenza di 30 minuti, dalle 5:00 alle 23:26, assicurando collegamenti regolari e continui con lo scalo aeroportuale, con il passaggio della linea “Alghero – Porto Conte – Capo Caccia” da servizio extraurbano a servizio urbano. E inoltre, la riapertura del punto informazioni e biglietteria in via Catalogna, come presidio fondamentale di supporto ai fruitori del servizio, rientra nel pacchetto di proposte concordate e in via di attuazione. “Queste iniziative sono il segno di una rinnovata attenzione nei confronti del trasporto pubblico che i cittadini chiedono più efficiente e decoroso – aggiunge l’Assessore Roberto Corbia – questa è un prima risposta, alla quale ne seguiranno altre con l’obbiettivo di raggiungere un livello accettabile di fruibilità del trasporto pubblico locale della nostra città”.