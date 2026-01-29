“Sanità del Nord-Ovest al collasso, ora basta”

SASSARI – “La CISL Funzione Pubblica di Sassari denuncia con forza, determinazione e senza più alcuna mediazione il gravissimo stallo che da mesi paralizza le relazioni sindacali, la contrattazione integrativa e ogni tentativo di miglioramento delle condizioni di lavoro e dell’organizzazione dei servizi sanitari nel nord/ovest Sardegna.

Le responsabilità sono chiare e non più tollerabili: l’Assessorato regionale alla sanità, insieme alle direzioni di ASL e AOU, stanno colpevolmente bloccando il confronto sindacale, impedendo l’attuazione degli istituti contrattuali che incidono direttamente sulle migliorie economiche, professionali e organizzative del personale.

È inaccettabile che, a distanza di mesi dall’entrata in vigore del nuovo CCNL Sanità e nonostante le sollecitazioni a firma della Cisl FP, non siano state ancora liquidate le code contrattuali 2024 e avviati i tavoli di contrattazione integrativa 2025, con conseguenze gravissime, soprattutto per il personale della AOU, che non ha beneficiato del pagamento della produttività, delle progressioni economiche e di carriera, così come nulla è stato fatto sulla valorizzazione delle competenze e sull’organizzazione del lavoro.

Nel frattempo, la situazione dell’AOU di Sassari è diventata drammatica : il sovraffollamento ha ormai assunto i contorni di una emergenza strutturale permanente, con pazienti assistiti in barella nei corridoi, reparti saturi, pronto soccorso sotto pressione costante e condizioni operative sempre più difficili. A questo si aggiunge la gravissima carenza di personale, che coinvolge tutte le figure professionali, con punte di assoluta criticità tra OSS e infermieri. In alcune unità operative, nei turni notturni non è garantita la presenza degli Operatori socio sanitari, con effetti devastanti sulla qualità dell’assistenza, sulla sicurezza dei pazienti e sul carico di lavoro degli infermieri, costretti a svolgere attività assistenziali improprie e demansionanti. Aggiungasi inoltre che in alcune unità operative specialistiche e semi-intensive è assente il medico di guardia, lasciando agli operatori sanitari presenti la gestione di situazioni cliniche complesse che potrebbero determinare evidenti rischi di natura professionale e di sicurezza delle cure. Non c’è giorno in cui la CISL FP non riceva segnalazioni di forte disagio e protesta da parte del personale, con richieste di aiuto per individuare soluzioni concrete. Altri lavoratori, esasperati, arrivano persino a scrivere direttamente alla Direzione aziendale, ma purtroppo, in più occasioni, non hanno ricevuto alcun riscontro.

Il sovraffollamento ospedaliero non rappresenta un’emergenza improvvisa, ma è il risultato diretto del fallimento della sanità territoriale.

Le Case della Comunità, gli Ospedali di Comunità, i servizi territoriali, l’assistenza domiciliare e la continuità assistenziale, che dovrebbero costituire il filtro naturale agli accessi impropri in ospedale, sono ancora largamente incompleti, sottodimensionati o del tutto inadeguati. Finché il territorio non verrà realmente messo in condizione di funzionare, gli ospedali continueranno a essere travolti da flussi ingestibili, con conseguenze penalizzanti sull’organizzazione, sulla qualità delle cure e sulla dignità delle persone assistite.

Siamo inoltre stanchi e profondamente insoddisfatti della gestione sconclusionata del reclutamento del personale.

Da tempo assistiamo a una confusione intollerabile tra graduatorie concorsuali, graduatorie per titoli, utilizzo di interinali e ricorso ai cosiddetti “cantieristi”, con un sistema disordinato che genera conflitti, precarietà, spreco di risorse e disservizi. È indispensabile fare ordine una volta per tutte, garantendo il pieno rispetto del diritto all’assunzione, attraverso: una mappatura reale e aggiornata dei fabbisogni di personale, il rifinanziamento strutturale delle dotazioni organiche; l’utilizzo corretto e prioritario delle graduatorie concorsuali; il superamento definitivo delle soluzioni tampone, che non possono sostituire politiche ordinarie di reclutamento.

La sanità pubblica non può essere governata con misure emergenziali, improvvisazione e scelte contraddittorie. Serve una programmazione vera, stabile e trasparente. Da anni la CISL FP segnala, denuncia e avanza proposte concrete.

Oggi diciamo con chiarezza : siamo stufi di una gestione inconcludente e approssimativa.

La misura è colma!!!

Il protocollo regionale sulle relazioni sindacali firmato nel mese di agosto dello scorso anno tra le Confederazioni regionali e l’Assessorato regionale alla sanità è un documento che impegna le parti, anche al livello territoriale, di garantire esigibilità e concretezza delle relazioni sindacali: ma a tutt’oggi nessun passo avanti è stato fatto!

Per queste ragioni chiediamo :

– alla Presidente della VI commissione regionale salute e politiche sociali di intervenire ed eventualmente convocare le parti per favorire e sostenere le rivendicazioni oggetto della presente;

– all’Assessorato regionale alla sanità, alle Direzioni di ASL e AOU di battere immediatamente un colpo , riattivando senza ulteriori ritardi:

ü vere relazioni sindacali, non incontri formali e inconcludenti;

ü la contrattazione integrativa aziendale, per garantire risposte economiche, organizzative e di sviluppo professionale;

ü l’aggiornamento urgente dei piani di fabbisogno;

ü un piano straordinario di assunzioni stabili;

ü interventi organizzativi strutturali per ridurre il sovraffollamento e garantire standard assistenziali dignitosi.

Non accetteremo più che siano lavoratrici, lavoratori e cittadini a pagare il prezzo dell’inerzia politica e gestionale. Servono scelte immediate, coraggiose e responsabili. Ora!!! Non domani”

Antonio Monni

Segretario Generale CISL FP Sassari

Gianmario Sardu

Segretario Territoriale CISL FP Sassari