“Alghero esclusa dai fondi Fesr: dov’erano coloro che oggi protestano?”

ALGHERO – “In relazione alla nota diffusa dai gruppi consiliari di centrodestra sui finanziamenti FESR destinati allo sviluppo urbano, la maggioranza consiliare del Comune di Alghero ritiene necessario fare chiarezza, respingendo con fermezza accuse infondate e ricostruzioni fuorvianti.

Le risorse richiamate nel comunicato di Forza Italia rientrano negli Investimenti Territoriali Integrati (ITI), uno strumento di programmazione urbana definito attraverso deliberazioni della Giunta regionale adottate tra dicembre 2022 e gennaio 2024, in una fase storica in cui la Regione Sardegna era governata dal centrodestra. Si tratta quindi di scelte programmatorie che precedono l’attuale assetto politico e amministrativo e che non possono essere oggi strumentalmente attribuite all’attuale Amministrazione comunale.

Se Alghero non è stata inserita tra le città destinatarie di tali finanziamenti, la responsabilità va ricercata proprio in quella fase politica, durante la quale l’attuale opposizione consiliare ha espresso ruoli di primo piano a livello regionale, compresa la Presidenza del Consiglio e una rappresentanza significativa negli organi decisionali. Evidentemente, il peso politico esercitato allora non è stato sufficiente a garantire alla città il riconoscimento che oggi viene rivendicato.

Appare inoltre singolare che gli stessi firmatari del comunicato ammettano che “se negli scorsi anni ciò non è stato fatto, è stato un errore”: un’affermazione che rappresenta una chiara assunzione di responsabilità e che rende ancor più pretestuose le polemiche attuali.

La maggioranza consiliare respinge quindi al mittente l’accusa di atteggiamenti remissivi. Al contrario, è in corso un lavoro serio e concreto per restituire ad Alghero quella dignità istituzionale, programmatica e strategica che in passato non è stata adeguatamente tutelata, con l’obiettivo di inserirla pienamente nelle future politiche regionali ed europee di sviluppo urbano sostenibile.

Alghero non è una città di serie B. Lo dimostreranno i fatti, non le dichiarazioni di chi riscopre oggi un ruolo propositivo solo dopo aver perso la responsabilità di governo”.

Maggioranza (Centrosinistra) Consiglio Comunale di Alghero con Cacciotto