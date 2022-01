“Sanità, Centrodestra senza numeri: ora basta”

ALGHERO – “Come oramai consuetudine la maggioranza che sostiene (?) Conoci non è in grado di garantire il numero legale. Stamattina consiglio comunale aperto con all’odg i gravi problemi della sanità del territorio e ancora una volta il centrodestra conociano non riesce a garantire il numero(solo 11 i consiglieri di maggioranza presenti) e la seduta può tenersi solo per il senso di responsabilità dei consiglieri della minoranza, che vista l’importanza del tema garantiscono il numero legale e permettono che la seduta si possa svolgere. Resta il fatto che neppure davanti a temi di vitale importanza per Alghero e l’intero territorio del Nord Sardegna il Centrodestra sardoleghista è capace di dimostrare compattezza. Non è più possibile andare avanti in questo modo, il Sindaco se riesce rattoppi la sua maggioranza o diversamente ne prenda, finalmente, atto”.

Gabriella Esposito Mario Bruno Pietro Sartore Raimondo Cacciotto Ornella Piras Valdo Di Nolfo Beniamino Pirisi Maria Antonietta Alivesi Giuseppina Di Maio