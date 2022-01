Emorragia 5 Stelle, parlamentari da 16 a 6: saluta anche Marino

ROMA – Nuovo addio al Movimento 5 Stelle. Nardo Marino, deputato eletto nel collegio uninominale di Olbia, ha annunciato questa mattina, a Montecitorio che lascia il partito di Grillo per passare al Gruppo misto. Un’emorragia infinita e mai vista. Del gruppo eletto in Sardegna di 16 parlamentari eletti nel 2018 restano dunque in 6. Nelle ultime settimane gli addii della deputata Lucia Scanu, passata con Coraggio Italia di Toti e Brugnaro, e della senatrice Elvira Lucia Evangelista, che ha aderito al gruppo di Italia viva di Renzi. Restano ancora nei 5 Stelle solo sei: Manca, Fenu, Licheri, Cadeddu, Perantoni e Deiana. Hanno lasciato invece Marino, Vallascas, Cabras, Corda, Lapia, Evangelista, Marilotti e Scanu. Dopo l’elezione è deceduta Bogo Deledda mentre il velista Mura si è dimesso