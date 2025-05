“Sanità algherese, massima attenzione e unità di intenti del Consiglio”

ALGHERO – “Non c’è all’orizzonte nessuna chiusura definitiva del pronto soccorso, sarebbe illogico e scellerato anche solo pensarlo». Parole chiare e nette, pronunciate ieri, durante il Consiglio comunale, dal Sindaco Raimondo Cacciotto. «Ci stiamo attivando per scongiurare la chiusura nelle ore notturne del reparto di pronto soccorso. Ci sono delle problematiche legate alla carenza di personale che intendiamo affrontare con incisività».

Lavorare intensamente a tutti i livelli politici e istituzionali. E ancora, attivare canali politici e istituzionali perché si arrivi a soluzioni strutturate e non a tampone, per garantire la piena efficienza del pronto soccorso e assicurare ai cittadini le prestazioni sanitarie e le cure di cui hanno bisogno. C’è unitarietà di intenti all’interno del Consiglio Comunale. Ciò si è visto anche questa mattina, durante la manifestazione all’ospedale civile di Alghero, alla presenza di diversi concittadini e concittadine, del Sindaco Raimondo Cacciotto, del Presidente della Commissione Sanità Christian Mulas, dell’Assessora Maria Grazia Salaris e dell’On. Valdo Di Nolfo.

Tanti i consiglieri e le consigliere presenti. Siamo al fianco di medici, infermieri, operatori sanitari che ogni giorno svolgono il proprio lavoro, in prima linea. Manteniamo alta l’attenzione e continuiamo a batterci con determinazione per un sistema sanitario pubblico dignitoso, efficace e vicino alle esigenze di tutti”.

Beatrice Podda

Capogruppo Futuro Comune