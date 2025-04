Fiera Nautica a Porto Rotondo, presente il Consorzio del Porto

ALGHERO – Tra le varie tappe per la promozione del porto di Alghero, c’è anche quella della fiera nautica di Porto Rotondo. Il Consorzio, presieduto da Giancarlo Piras, è presente in questi giorni nella importante manifestazione ospitata nello splendido scenario che offre la Gallura. Nello stand Assonat, il Consorzio diffonde le attività svolte nell’approdo cittadino e in particolare nelle banchine gestite direttamente dall’organismo con sede in via La Marmora. Dall’evento emerge che la stagione entrante sarà molto positiva per la nautica con importanti ricadute economiche per il comparto e per i territori di riferimento come ad esempio Alghero dove, però, sono ancora attesi diversi interventi per migliorare l’infrastruttura a partire dall’agognato molo di sopraflutto oltre che altri interventi di restyling da realizzare in tutte le altre banchine.