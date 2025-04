Mar de Plata Marina presente alla Fiera Nautica a Porto Rotondo

ALGHERO – Alghero presente e anche protagonista alla Fiera Nautica di Sardegna che si sta svolgendo in questi giorni (dal 30 aprile al 4 maggio 2025) nella prestigiosa cornice della Marina di Porto Rotondo. L’evento rappresenta una delle più importanti fiere nautiche del Mediterraneo e un appuntamento imperdibile per chi desidera acquistare o noleggiare un catamarano di ultima generazione.

Tra i vari e importanti stand anche quello della società algherese Mar de Plata Marina, della famiglia Pensè. Centro rimessaggio e locazione posti barca le attività principali oltre che i servizi svolti dall’imponente Travel Lift utile per per garantire importante una maggiore offerta per il porto di Alghero in particolare per i lavori da svolgere nelle grosse imbarcazioni.

Una presenza alla Fiera Nautica di Porto Rotondo che certifica il lavoro svolto negli anni da Mar de Plata Marina che è divenuto un punto di riferimento del principale approdo del territorio algherese per una stagione che si preannuncia rilevante in termini di presenze e dunque anche fruitori del porto.