Sanità algherese, Commissione: Consiglio e mozione

ALGHERO – Negli scorsi giorni si è svolta la Commissione Sanità. Nonostante l’assenza di alcuni consiglieri, la riunione ha prodotto un documento volto a fissare al più presto un Consiglio Comunale dedicato alle questioni sanitarie: dai servizi attualmente offerti ai controlli Covid per arrivare ai lavori di riqualificazioni ed eventuali nuove strutture da realizzare. I consiglieri di Udc (Christian Mulas presidente della Commissione e Nina Ansini), Pietro Sartore (Lista Civica Per Alghero), Giuseppina Di Maio (5 Stelle) e Mimmo Pirisi (Pd) hanno sottoscritto un documento comune, come detto, per chiedere la realizzazione di un Assemblea Civica dedicata a questi temi e contestualmente hanno redatto anche una mozione (segue integrale). Intanto è probabile che tale Consiglio Comunale sulla Sanità sia fissato entro il mese di Gennaio 2022.

LA MOZIONE:

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO

– il piano triennale dei lavori pubblici 2022/2024 dell’ATS Sardegna approvato con

delibera commissariale del 18/11/2021

CONSIDERATO CHE:

– tale piano contiene interventi di messa a norma antincendio per l’Ospedale Civile di

Alghero, di ristrutturazione dell’Ospedale Civile di Alghero, di adeguamento locali

esistenti e ampliamento del pronto soccorso con nuovo volume da edificare in area

adiacente;

– nel piano triennale sono previsti investimenti dell’ATS per adeguamento e modifica

dei locali del secondo piano dell’ospedale marino (ex degenza ortopedia e

riabilitazione)

VALUTATO CHE:

– il presidio ospedaliero Marino – Regina Margherita è stato trasferito con decorrenza

dal termine di cui all’art. 18 della L.R.24/9/2020 (01/01/2022) all’Azienda

Universitaria-Ospedaliera di Sassari per migliorare le attività integrate nel campo

dell’ortopedia, della traumatologia e della riabilitazione funzionali alle reti formative

per le scuole di specializzazione, favorendo inoltre l’attivazione di un polo di sviluppo

di rilievo regionale per le tecnologie chirurgiche ortopediche innovative nel campo

della robotica;

– l’ottenimento del DEA di primo livello è vincolato alla previsione del reparto di

ortopedia e dell’unità di terapia intensiva presso il presidio ospedaliero ATS di

Alghero;

– ai sensi del citato art. 18 della L.R. 24/9/2020 l’ottenimento del DEA di primo livello

per l’Ospedale di Alghero afferente all’ATS è altresì vincolato a convenzione tra

Regione e Azienda Universitaria-Ospedaliera di Sassari;

– che tale convenzione non è stata ancora sottoscritta;

– l’unità di terapia intensiva dell’ospedale civile di Alghero non è stata accreditata e ha

funzionato solo in regime di emergenza;

COMUNE DI ALGHERO

AFFARI GENERALI, PROTOCOLLO, ARCHIVIO CORRENTE, CENTRALINO, MESSI A

“Riproduzione Cartacea Documento Elettronico”

Protocollo N.0103514/2021 del 06/12/2021

‘Class.’ 14.1 «OGGETTI DIVERSI»

Documento Principale

– resta indeterminato il futuro del reparto di oculistica, ubicato presso l’ospedale

marino, qualora si verifichino le previsioni di incorporazione del Marino nell’Azienda

Universitaria- Ospedaliera di Sassari, dal 1/1/2022;

APPURATO CHE:

– nel piano triennale delle opere pubbliche dell’ATS non è prevista la progettazione del

nuovo ospedale di Alghero, come sancito dal piano sanitario vigente e dagli atti di

programmazione regionale, disattesi dalla programmazione sanitaria dell’azienda

sanitaria;

IMPEGNA IL SINDACO ALLA

convocazione di un Consiglio Comunale aperto, alla presenza del Commissario ATS

Sardegna e del Direttore della ASSL di Sassari, al fine di chiarire la strategia sanitaria su

Alghero e in particolare per conoscere:

– le prospettive di realizzazione del nuovo ospedale di Alghero in termini di risorse

per la progettazione e realizzazione degli interventi;

– le tempistiche per l’accreditamento della unità di terapia intensiva;

– la destinazione di oculistica dopo l’accorpamento dell’Ospedale Marino all’Azienda

Universitaria Ospedaliera;

– Il futuro dell’Ospedale Marino, alla luce degli interventi previsti da ATS nel piano

triennale per gli anni seguenti e delle previsioni di legge sull’accorpamento con

l’AOU dal 1/1/2022;

– l’ottenimento del DEA di primo livello per il presidio ospedaliero di Alghero.