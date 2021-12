Decidim l’Alguer, mobilità sostenibile: incontro

ALGHERO – “La piattaforma DECIDIM L’ALGUER presenta il prossimo evento pubblico che si terrà l’11 Dicembre dalle ore 17.00 in modalità mista ( presenza e zoom) nel quale affronterà il tema della Mobilità Sostenibile quale elemento di Sviluppo e Modernità per il Nord Ovest della Sardegna.

Siamo ad un bivio: o adesso o mai più. La grave pandemia che ha assestato un durissimo colpo alle nostre comunità, ci consegna inevitabilmente dei nuovi problemi da affrontare ma anche enormi opportunità capaci di modificare i paradigmi. Il PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) è una di queste.

Il rischio forte è che partendo dal Governo, e a cascata su tutte le realtà Istituzionali fino alle nostre Amministrazioni Comunali, non si ascoltino a fondo le istanze dei territori e dei cittadini attivi come noi che hanno deciso liberamente di aderire alla comunità di Decidim

L’ Alguer, e non agiscano di conseguenza. Per questo abbiamo pensato di invitare, per una tavola rotonda, il Comitato Metrotranvia di Sassari e numerosi politici del territorio per approfondire un argomento indispensabile che impatterà inevitabilmente sul nostro futuro e quello delle future generazioni. Non è tempo di deleghe in bianco”.

Interverranno il Sindaco di Alghero Mario Conoci, il consigliere regionale Gianfranco Ganau, l’ex-sindaco Carlo Sechi, i deputati Gavino Manca e Paola Deiana e l’amministratore della Provincia Pietrino Fois.