Salta il Consiglio Comunale, è scontro

ALGHERO – Ieri, ancora una volta, in Consiglio Comunale c’è stata l’assenza del numero legale per poter proseguire nei lavori in agenda. Ciò ha provocato uno scontro tra maggioranza e opposizione. Seguono le note di entrambe le parti.

Maggioranza. “Come fare opposizione speculando su malati ed eroi: oggi l’opposizione ha toccato il fondo e inizia anche a scavare. Si può anche accettare che si speculi su qualche consigliere influenzato, ma non è umanamente possibile e neanche moralmente accettabile che in nome di qualche voto in più si impedisca al Sindaco di partecipare in Prefettura alla consegna di una medaglia a chi, per difendere la democrazia e la Patria, ha dato la sua giovane vita. Le battaglie politiche son sacrosante, ma devono vertere su altri temi non su una tragedia che dovrebbe essere patrimonio di tutta la città. Se rimanendo in aula avessero garantito il numero legale sicuramente la maggioranza avrebbe riconosciuto la loro lealtà politica anche perché all‘ordine del giorno erano presenti punti che sicuramente avrebbero giovato agli algheresi, ma a tutti, non a quelli che si identificano in questa maggioranza .

Peccato, oggi l’opposizione ha perso l’ ennesima occasione per dimostrare che è molto più importante la vita di un ragazzo che qualche voto in più”.