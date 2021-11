Sabato la “Festa dei Bambini” al Parco Tarragona

ALGHERO – Domani, sabato 20 novembre, è la Giornata Mondiale dell’Infanzia. Per tale occasione l’organizzazione Meraviglia propone con Folia Bio al Parco Tarragona, sempre più cuore verde di Alghero e luogo di relax e divertimento per le famiglie, la “Festa dei Bambini” con animazione, truccabimbi e giochi. Dalle 16 alle 18, grazie anche al clima che, nonostante il periodo è per questi giorni mite e soleggiato, i “Giardini di Alghero” accoglieranno piccoli e meno che vorranno godere di un pomeriggio diverso.