Calcio a 5, Serie C1: Alghero in testa dopo oltre un decennio

ALGHERO – La Futsal Alghero si gode la vetta della classifica di serie C1 in solitaria. Dopo tanti anni una squadra algherese guarda tutti dall’alto nel massimo campionato regionale di calcio a 5. Ma è solo l’inizio di un torneo che si sta rivelando estremamente equilibrato. La squadra di mister Silvio Fenu c’è. E lo ha dimostrato non solo con la bella vittoria sull’Elmas (6-2 al Pala Corbia) ma anche con il pareggio in rimonta nell’ultimo match contro la Delfino. “Sicuramente un punto guadagnato più che due punti persi – commenta l’allenatore giallorosso – Inizialmente abbiamo faticato un po’ a trovarci con le misure e dare intensità alla manovra perché giocavamo su un campo più grande rispetto al nostro. Tenendo la partita così in equilibrio era normale che potessimo anche prendere gol alla prima occasione buona, ma nonostante lo 0-2 i ragazzi sono rimasti lucidi, non hanno perso la testa e alla fine abbiamo trovato il pareggio giocando la carta del portiere di movimento”.

La classifica. Idili e compagni si godono il primo posto con tre punti di vantaggio sulla Dym Sport e quattro su Elmas e Ussana. Proprio quest’ultima, data tra le favorite per la vittoria del campionato, sarà la prossima avversaria (sabato 20 novembre ore 16, Pala Corbia). “Cercheremo di preparare al meglio il match” afferma Fenu, che sottolinea poi come il campionato sia equilibrato. “Siamo tutte lì. Oltre all’Ussana, c’è l’Oristanese che sta venendo pian piano fuori, poi la Dym Sport che si sta rivelando un po’ la sorpresa di queste prime giornate. Senza dimenticare l’Elmas, che ora è in difficoltà per qualche assenza ma che sicuramente recupererà terreno. Noi dovremo stare tranquilli e cercare di fare il nostro come avvenuto sinora”.