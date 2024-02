“Rosencrantz e Guildenstern sono morti” al Teatro Civico di Alghero

ALGHERO – Sabato 24 febbraio alle ore 20:30 sul palco del Civico Teatro “Gav Ballero” la nuova produzione firmata ì Teatro d’Inverno “Rosencrantz e Guildenstern sono morti”, tratta all’omonima commedia del drammaturgo britannico Tom Stoppard.

Lo spettacolo, interpretato da Gianfranco Corona, Antonello Foddis e Giuseppe Ligios, attinge a piene mani dall’Amleto di William Shakespeare. Il focus della drammaturgia viene per concenstrato su due ò personaggi assolutamente marginali della tragedia, gli amici del giovane princ

ipe danese, convocati a corte dai sovrani per indagare sulle cause della sua improvvisa malinconia.

Una commedia surreale dal sapore vagamente gotico nella quale il dubbio su cosa sia reale e cosa non lo sia scandisce il ritmo della pi ce. L’essere o non essere domina la scena sottolineando l’incertezza dei è protagonisti sulla realt che li circonda, sul senso dell’esistenza e della morte. à

Niente sembra essere sotto il diretto controllo di Rosencrantz e Guidenstern, nulla avviene per loro volont . Tutto il loro esistere sembra basarsi sull’attesa di un impulso esterno che li spinga ad agire in un à mondo estraneo e nel quale faticano a riconoscersi. Nel mezzo il vuoto esasperante della non-azione che si traduce nell’incapacit di poter imprimere la bench minima influenza sugli eventi, dei quali sono à é inconsapevolmente soggetti passivi.

Adattamento e regia sono di Giuseppe Ligios, il disegno luci di Aaron Gonzalez e i costumi di Giovanni Trudu. Apertura botteghino del teatro ore 19, biglietto intero 12, ridotto studenti e over 60 10. € € info e prenotazioni: 3338578630 (WhatsApp).