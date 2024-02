“Antologia poetica vocale”, reading a Bosa di Massimiliano Fois

ALGHERO – Giovedì 22 febbraio, alle ore 18.30, presso l’Aula Magna dell’Oratorio Cittadino di Bosa “San Giovanni Bosco”, incontro di poesia con il poeta, saggista e narratore Massimiliano Fois, che presenterà un reading dal titolo “Antologia poetica vocale”.

Durante la serata, l’autore, che nell’ambito della poesia ha ricevuto diversi riconoscimenti nazionali, arrivando anche finalista al Premio Alda Merini nel 2020, leggerà al pubblico poesie edite e inedite. Fois negli anni ha pubblicato tre raccolte di versi: “47 Voli di Pipistrello” (2004), “Poesie Operaie. Versi a contratto metalmeccanico” (1ª ed. Panoramika Editrice 2007, 2ª ed. Collettivo Compagni 2007, 3ª ed. Fondazione Renzo Laconi 2011), e la fortunata silloge “Breviario per notturni campestri” (edizioni Nemapress 2018/ II e III ed. 2019), Primo premio al “Premio Letterario Osilo” sez. Poesia Edita, 2020, Premio Nazionale Poesia Edita “Leandro Polverini” miglior copertina, ad Anzio nel 2023 e rappresentato, nella forma di Concerto Poetico con le musiche di Quirico Solinas e cinque musicisti, in ventuno repliche in giro per la Sardegna. Altre sue composizioni poetiche sono pubblicate in riviste nazionali.

La serata è in collaborazione con la Biblioteca Diocesana di Bosa e l’ingresso è gratuito.