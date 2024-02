Volley, Web Project Sottorete batte per 3-0 l’ASD Maresport

ALGHERO – La Web Project Sottorete ha ottenuto una vittoria per 3-0 contro l’ASD Maresport in una partita tenutasi nella palestra delle Scuole Medie M. Carta di Via Malta ad Alghero.

Nonostante un periodo di inattività di due settimane la squadra è riuscita a prevalere sull’ultima in classifica. Il risultato ha permesso al Web Project Sottorete di rafforzare la propria posizione in classifica, portandosi a 12 punti. “Non siamo ancora salvi, ma stiamo facendo passi avanti importanti per il raggiungimento dell’obiettivo”, afferma Fabio Guido, allenatore della Web Project Sottorete, che prevede un imminente consolidamento dello status della squadra nel campionato.

La partita è stata caratterizzata da una forte prestazione nei primi due set, chiusi con un punteggio di 25-15 e 25-14, mentre nell’ultimo set la squadra ha mostrato qualche segno di rilassatezza, chiudendo con un più tirato 25-23. Il coach ha sottolineato la difficoltà di operare cambi a causa della rilassatezza dei suoi giocatori nel terzo set, ma si mostra comunque soddisfatto del risultato. La prossima partita vedrà la Web Project Sottorete affrontare una gara agguerrita a Sennori, dove il team cercherà di confermare il suo impegno e la sua determinazione per assicurarsi la salvezza.