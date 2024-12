Rizzeddu: una targa ricordo per onorare i medici deceduti di Covid

SASSARI – Una targa in memoria di cinque medici deceduti nel 2000 di Covid, per ricordare “l’impegno professionale e sociale dei professionisti figli della città di Sassari”. Con queste parole la segretaria del Club Inner Wheel Sassari Castello, Carla Pasca, ha ricordato i medici Marco Spissu, Antonio Contini, Alessandro Fiori, Luigi Granella e Giovanni Battista Meloni, nello scoprire la targa donata alla Asl di Sassari e posizionata nel parco del complesso sanitario di Rizzeddu, di fronte alla palazzina G, che accoglie il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica e sede degli ambulatori vaccinali della città.

Questa mattina, alla presenza di alte cariche cittadine, le rappresentanti del Club hanno formalizzato la donazione dell’installazione, perfettamente integrata con la vegetazione mediterranea tipica del Parco di Rizzeddu, scoprendo la stele di trachite rossa e la targa con i nomi dei professionisti.

“Il progetto che si conclude con la cerimonia odierna intende ricordare i professionisti iscritti all’Ordine dei Medici della Provincia di Sassari che sono deceduti durante la Pandemia da Covid 19 e li vogliamo ricordare per il bene che essi hanno elargito alla nostra comunità con l’esercizio della professione”, aggiunge la segretaria Carla Pasca, anche lei medico.

Con lei erano presenti anche la Presidente Sara Picci e Bonaria Coradduzza, l’ addetta internazionale, e Gabriela Bertoncelli Past president.

“Quale posto migliore in cui posizionare questa targa se non la struttura di Rizzeddu, un luogo storico e simbolico della nostra amata città, e luogo che in piena pandemia ha accolto tutte le operazioni di tracciamento con i tamponi e la campagna vaccinale e che oggi riunisce i Dipartimenti di Prevenzione Medica e Veterinaria della Asl di Sassari”, hanno detto le rappresentanti del Club.

“Abbiamo accolto fin da subito la proposta del Club nella convinzione che simili occasioni consentano di tramandare ai posteri, anche come forma di esempio per le generazioni future, il valore e la professionalità dei medici e operatori sanitari che nel nostro territorio hanno portato e portano avanti la professione medica”, ha dichiarato il Direttore Generale della Asl di Sassari, Flavio Sensi, accompagnato dal Direttore Sanitario, Vito la Spina, e dalla Direttrice dei Servizi Socio Sanitari, Annarosa Negri.

Club Inner Wheel Sassari Castello: chi sono

L’Inner Wheel è una associazione non governativa, di volontariato femminile fra le piu’ rappresentate nel mondo . E’ stata fondata nel 1924 a Manchester (Inghilterra) per opera di Margarette Golding moglie di un rotariano che, insieme ad altre mogli di rotariani allora escluse dalla frequentazione attiva del Rotary, decisero di dare vita ad una associazione autonoma, di derivazione rotariana: col Rotary condivide il simbolo , la ruota dentata e il logo inner Wheel significa “all’interno della ruota”, e sempre col Rotary condivide gli ideali , le finalità e gli obiettivi. E’ quindi una associazione filantropica e di services . In Sardegna ci sono 9 clubs , 4 a CA, 3 a SS 1 ad Ozieri ed 1 a Porto Torres.

Il Club sassarese è stato fondato il 5 febbraio 2007, con l’intento di creare un’atmosfera di amicizia e di collaborazione per raggiungere con serenità e spirito di servizio gli scopi precipui della nostra associazione. Il club Inner Wheel “Sassari Castello”ha sempre cercato di interpretare fin dalla sua costituzione gli ideali fondanti dell’associazione che sono: la promozione dell’amicizia, l’incoraggiamento al servizio individuale e la comprensione a tutti i livelli.