Concerti in Piazza ad Alghero: avviso per Cap d’Any

ALGHERO – In occasione degli eventi del 30 e 31 dicembre presso il Piazzale della Pace col DeeJay Time ed i Negramaro, la Fondazione Alghero intende concedere ad imprese commerciali o associazioni temporanee regolarmente costituite, dodici (12) postazioni per la somministrazione di alimenti e/o bevande. Le postazioni verranno assegnate previo pagamento di un corrispettivo forfetario onnicomprensivo (concessione spazio, noleggio e montaggio gazebo, fornitura impianto elettrico, consumi energetici, guardiania notturna). Ogni singolo gazebo avrà il seguente importo a base di offerta: € 5.000,00 (cinquemila/00) oltre l’Iva nella misura del 22%. Ogni singolo offerente potrà presentare un’offerta per una sola singola postazione ed è fatto divieto di subaffitto o cessione della postazione.

Gli operatori interessati dovranno far pervenire le proprie offerte in busta chiusa, utilizzando l’apposita modulistica entro le ore 13.30 del 20.12.2024. Le istanze dovranno essere consegnate esclusivamente a mano, o a mezzo raccomandata (il ritardo nella ricezione oltre il termine stabilito implica l’esclusione) a decorrere dalle ore 8.30 del giorno 11.12.2024, presso il protocollo della Fondazione Alghero al seguente indirizzo: Fondazione Alghero Largo Lo Quarter snc – 07041 Alghero (SS). Le buste saranno aperte il giorno 23 dicembre 2023 alle ore 10.00 presso la sede della Fondazione e alle operazioni di apertura delle buste potrà partecipare ogni soggetto interessato. L’avviso completo e la modulistica sono pubblicati sul sito Fondazione Alghero nella sezione Avvisi e Bandi. Eventuali richieste di informazioni e chiarimenti in ordine all’invito potranno essere inoltrate a mezzo posta certificata al seguente indirizzo: fondazionealghero@informapec.it.