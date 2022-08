Ritornano i Concerti Riviera del Corallo di Arte in Musica

ALGHERO – Ritorna ad Alghero la rassegna dei Concerti Riviera del Corallo, appuntamenti con la musica da camera, a cura dell’associazione Arte in Musica nell’ambito della programmazione del Festival del Mediterraneo 2022 e con la direzione artistica di Ugo Spanu. Tutti gli eventi si svolgeranno nel chiostro della chiesa gotico-catalana di San Francesco. Non solo organo quindi con la Rassegna Internazionale che in queste settimane sta registrando una grande partecipazione di pubblico agli eventi nel duomo di Santa Maria. Anche i Concerti Riviera del Corallo, come la Rassegna Organistica, godono del patrocinio del Ministero della Cultura, della Regione Sardegna – Assessorato alla Pubblica Istruzione Beni Culturali Spettacolo e Sport, della Presidenza del Consiglio regionale della Sardegna, della Fondazione di Sardegna, della Camera di Commercio di Sassari – Progetto Salude&Trigu, di Chilivani Ambiente, del Comune di Alghero e della Fondazione Alghero.

Si inizia lunedì 22 agosto alle 21 nel chiostro della chiesa di San Francesco con I Sileni, ensemble di flauti composto da Vanna Sanna, Alberto Sannia, Letizia Pirino, Matteo Sechi, Nicola Roggio, Luigi Pinna, Aurora Bellu e Martina Porcheddu. Eseguiranno un programma che spazierà dal 1600 fino all’Opera: G. Holst, First Suite op.28 in Mi B; W. A. Mozart, Concerto in sol maggiore K.313 per flauto e orchestra di flauti (solista e direttore Tony Chessa); K. e F. Doppler, Andante e Rondó per due flauti solisti e orchestra di flauti (Nicola Roggio e Martina Porcheddu); Gershwin, Favourites (arrangimento di R. Kerner per ensemble di flauti); E. Nazaret, Odeon; Z. Abreu, Tico Tico No Fubà.

Mercoledì 24, sempre alle 21 a San Francesco, Walter Agus (pianoforte) e Massimiliano Pani (violino) saranno protagonisti di Italian Promenade, composizioni di grandi autori italiani del 1700 reinterpretate nel XIX e XX secolo: di Nicola Antonio Porpora Sonata per Violino in Sol maggiore, Op.12 No.2 (Ferdinand David), di Tomaso Antonio Vitali Ciaccona in Sol minore (Ferdinand David), di Antonio Vivaldi Sonata per Violino Re maggiore, RV 10 (Ottorino Respighi) e di Arcangelo Corelli Sonata per Violino in Re minore, Op.5 No.12 ‘La Folia’ (Fritz Kreisler).

Il giorno successivo, giovedì 25, ancora alle 21, il quintetto di fiati Shardana (Tony Chessa flauto, Sara Pisano oboe, Michele Garofalo corno, Giovanna Virdis fagotto, Marcello Melis clarinetto) proporrà un programma che comprenderà brani di diversi generi, non solo del repertorio classico.

Infine, sabato 27 agosto sempre nel chiostro di San Francesco alle 21 ritorna l’Ensemble Enarmonia (Alessandro Puggioni violino I, Alessio Manca violino II, Valentino Marongiu viola, Paolo Tedde violoncello, Sergio Fois contrabbasso) con l’evento musicale dedicato al Quintetto classico: di W. A. Mozart, Divertimento in Re magg per archi KV 136 e Divertimento in Fa magg per archi KV 138, di M. Reger Andante lirico, WoO III/7, di P. Tchaikovskij Elegia per archi “In memoria di Ivan Vasil’evich Samarin”, di J. Sibelius Romanza per orchestra d’archi op. 42 e di F. Mendelssohn Sinfonia per archi n.2 in Re magg. MVW 2.