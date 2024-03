Contest di Street Art con Manu Invisible

SASSARI – Dal 3 al 5 aprile, nell’istituto Pellegrini, si terrà il contest di street art in chiusura del laboratorio che in questi mesi, al centro Poliss del Comune di Sassari, ha coinvolto ragazzi e ragazze in momenti di pratica e teoria. A guidare i ragazzi e le ragazze Manu Invisible, oltre ai formatori che li hanno accompagnati durante il percorso, Edoardo Gino Tarma, Emanuele Konflitto Mossa K.NF e Alessio Enea. Insieme saranno realizzate opere che saranno poi condivise online e votate dalla rete.

Protagonisti delle opere saranno i temi sociali, dal bullismo, alla non discriminazione, rispetto, tutela dell’ambiente. Per i vincitori, un set di bombolette per continuare a sperimentarsi nell’arte della Street Art. Per informazioni e per partecipare è possibile contattare il centro Poliss in via Baldedda 15, all’indirizzo cirsassariplus@gmail.com o al numero 3297883850.

Il progetto, sviluppato nei centri di Sassari, Porto Torres e Sorso, nell’ambito del progetto Centri in Rete (finanziato dal Plus ambito territoriale Sassari, Porto Torres, Sorso e Stintino) è gestito dal Consorzio “La Sorgente”, la Cooperativa “La Clessidra” e la Cooperativa EduPé