Rifiuti, migliora servizio: record differenziata

ALGHERO – Migliora il servizio dell’igiene urbana in città. Mentre si registra nel mese di novembre un nuovo dato record della differenziata, 71,7%, nonostante il calo dei rifiuti prodotti dai grandi produttori per vie delle limitazioni dettate dalla pandemia, si programmano ulteriori miglioramenti del servizio. Nel mese di febbraio parte il servizio del porta a porta nelle zone di Carrabuffas e Su Contu. Il cambiamento permetterà di eliminare le vecchie e poco decorose batterie di cassonetti ora presenti nelle zone. Prosegue inoltre l’iter amministrativo progettuale per la realizzazione dei punti di raccolta nell’agro: per l’isola di S. Anna, di recente realizzazione, si sta procedendo alla consegna delle chiavi all’utenza per l’avvio sperimentale della struttura. Modifiche anche presso il punto di raccolta del Tramariglio dove son state posizionate, in collaborazione con il Parco di Porto Conte, le apposite schermature ai contenitori dei rifiuti.

Uno dei fronti caldi rimane quello dell’isola ecologica di Viale Europa, posizionata a Maggio del 2018, da utilizzare nei casi di emergenza in sostituzione occasionale del servizio principale che rimane quello del porta a porta. “Ma sin da subito – fa notare l’Assessore Andrea Montis – è stata utilizzata quale scorciatoia per chi non si è voluto adattare al nuovo sistema del porta a porta o per chi, ancora peggio, eludendo la Tari, non si è dotato di mastelli”. Per questo motivo, si sta valutando la sostituzione con il servizio dell’isola itinerante che sosterà tre giorni alla settimana ( con incremento nei mesi estivi ) in orari prestabiliti. La struttura lignea di Viale Europa potrebbe esser quindi trasferita a La Segada dove insistono ancora batterie di contenitori senza schermatura. Ma non solo, di concerto con l’azienda che gestisce il servizio id igiene urbana è allo studio un piano per eliminare tutte le restanti batterie di cassonetti a cielo aperto ( Salondra, Valverde, Calabona, Arenosu, Punta Moro, Monteagnese) con il servizio dell’isola itinerante per poi arrivare al porta a porta.

Sul fronte della pulizia “siamo moderatamente soddisfatti – sottolinea Montis – c’è ancora da fare, tanto da migliorare e ci stiamo lavorando, giornalmente. Vogliamo fare bene in ogni ambito del servizio, affrontando le criticità e attuando scelte precise tracciando percorsi programmati che non lascino spazio alla gestione improvvisata”. La messa a sistema del programma di spazzamento meccanico delle strade ne è un esempio. I divieti di sosta calendarizzati stanno funzionando e ora arriva la cartellonistica. “Abbiamo messo a bilancio le somme per l’acquisto della cospicua dotazione di apposita segnaletica fissa per poter avviare un serio cambiamento con la collaborazione di tutti”, segnala l’Assessore. La dotazione è già arrivata e in questi giorni, dopo aver affidato il servizio, si procederà all’installazione dei cartelli recanti il divieto con giorno e orario di inizio e fine dei lavori. Proseguono, infine, i controlli nonostante il maltempo, coordinati tra Settore Ambiente, Polizia locale e impresa. Diverse le sanzioni comminate anche questa settimana