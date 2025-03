Rifiuti, incontro impresa-sindacati a Porta Terra: obiettivo servizio estivo

ALGHERO – La stagione alle porte impegna l’Amministrazione alla programmazione di uno sforzo comune per affrontare nel migliore dei modi il sistema dell’igiene urbana in città. Lunedì a Porta Terra su iniziativa del Sindaco Raimondo Cacciotto si è tenuto un tavolo operativo con la Ciclat, alla presenza dell’Assessore all’Ambiente Raniero Selva e del presidente della Commissione Ambiente Cristian Mulas. Insieme ai vertici dell’impresa, anche le rappresentanze sindacali dei lavoratori, con i tecnici comunali responsabili del procedimento.

L’obbiettivo è quello di tracciare un programma di azioni e di impegni in vista del momento cruciale rappresentato dalla stagione estiva. Con i dirigenti della Ciclat, Cesare Bagnari e Francesco Agostini il Sindaco ha voluto anche coinvolgere i lavoratori in un faccia a faccia a tratti franco ed esplicativo delle rispettive posizioni finalizzato ad appianare le divergenze. Di pari passo all’azione dei controlli sul rispetto delle regole da parte di cittadini e utenze commerciali, l’Amministrazione vuole infatti coinvolgere ogni componente in uno sforzo comune per contenere le criticità e arrivare e raggiungere un livello di servizi all’altezza delle aspettative. “L’impegno che ci ha visto coinvolti nel predisporre un nuovo appalto che saprà certamente rispondere alle mutate esigenze della città per i prossimi otto anni è lo stesso che mettiamo in campo per ottenere il massimo dall’attuale servizio in regime di proroga” ha detto il Sindaco Cacciotto.

Collaborazione e impegno che si esplicitano anche nelle attività dell’Amministrazione con la Polizia Locale, nell’ambito di un programma di azioni volte alla prevenzione e sanzione delle situazioni di inciviltà e della mancata osservanza delle regole sulla tenuta degli ecobox. Massima disponibilità da parte dell’impresa, che ha assicurato una progressiva intensificazione delle attività, attraverso anche la mesa in opera di alcuni mezzi in sostituzione di altrettanti obsoleti, l’installazione di nuovi cestini per i rifiuti. “Ci sono tutti i presupposti per fare bene – ha affermato Raimondo Cacciotto – e da parte nostra c’è il massimo impegno per fornire alla città un servizio all’altezza anche in un momento di transizione verso il nuovo servizio”. Già nella passata stagione estiva l’Amministrazione, dopo le fasi di insediamento, chiese all’azienda uno scatto verso il miglioramento del servizio, con incremento delle operazioni di spazzamento, servizi aggiuntivi per gli svuotamenti serali dei cestini portarifiuti, puntualità nei cicli di prelievo della differenziata, interventi per lo sfalcio delle erbacce sui marciapiedi di competenza.