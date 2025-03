Noi Riformiamo Alghero verso il coordinamento: “Chiediamo più rispetto dagli attuali alleati”

ALGHERO – “Nella serata di Giovedì 13 Marzo si è riunito il gruppo politico di Noi RiformiAmo Alghero.

Nel corso della riunione il gruppo ha potuto confrontarsi sull’andamento dei lavori sia in consiglio che in giunta, esprimendo soddisfazione per quanto svolto finora e rimarcando la necessità di mettere in campo azioni sempre più incisive e mirate alla risoluzione dei problemi della nostra città”, cosi si apre la nota stampa della lista civica di area di Centrodestra, attualmente nella coalizione a sostegno del sindaco Cacciotto. I rappresentanti del movimento si sono riuniti e, oltre quanto raccontato nel documento, hanno avviato il percorso utile a definire un coordinamento con anche la sua guida che, salvo sorprese, dovrebbe essere l’ex-assessore all’ambiente Andrea Montis.

“Il bagaglio, anche di diversità di pensiero per alcune tematiche, in possesso del gruppo politico di Noi RiformiAmo Alghero e la sua natura civica, svincolata da meccanismi partitici regionali e nazionali, possono e devono rappresentare, per tutta la coalizione, un valore aggiunto da cui attingere in termini di contributi di idee, così anche di mediazione con le forze di opposizione moderate disposte a collaborare su progetti di interesse comune”.

“L’ attenzione si è soffermata anche sul nuovo appalto di igiene urbana presentato ufficialmente nei giorni scorsi dall’amministrazione. Si è sottolineata l’onestà intellettuale del presidente del consiglio Mimmo Pirisi che ha voluto pubblicamente ricordare il ruolo svolto dalla precedente amministrazione per la stesura delle linee guida e l’approvazione della proposta progettuale del servizio di igiene urbana poi mandato in gara”.

“Soddisfazione dunque, e non potrebbe essere altrimenti, per le novità illustrate per la maggiore frutto di scelte discusse e approvate grazie a un precedente straordinario lavoro portato in commissione ambiente; si confermano molte delle migliorie apportate in questi anni, rendendole strutturali, quali solo per esempio l’ apertura domenicale dell ecocentro, i nuovi cestini a bocca stretta e di fattura indistruttibile, le iniziative desbarassa e l’estensione del porta a porta nell’agro come avviato a Maristella e Carrabuffas 4 anni fa”.

“Senza dimenticare l’automazione di parte del sistema di raccolta e la realizzazione del centro del riuso finanziato grazie ad un bando PNRR pari a 1 milione di euro, che ha potuto così abbattere parte dei costi necessari. L’incontro del gruppo e quelli a seguire sfoceranno, nei prossimi mesi, in una vera e propria fase congressuale con la nomina di un segretario e del direttivo che avranno il compito di incrementare le fila del proprio, già numeroso, gruppo”.