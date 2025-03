Eventi e Promozione, la replica di Porcu

ALGHERO – “Leggo il comunicato del responsabile delle politiche turistiche della Lega, nonché direttore di ben tre residence ad Alghero, nonché facente parte del Direttivo del Consorzio Turistico, Dott.Mortello, e non posso che rimanere basito.

Come responsabile delle politiche della Lega, riguardo alla programmazione degli eventi pasquali ad Alghero che, secondo lui, stanno lasciando nell’incertezza totale gli operatori e dirottando i turisti verso altre mete, non posso che ricordargli che, con i rappresentanti Leghisti al governo della Città, lo scorso anno, gli eventi Pasquali soni stati annunciati il 18 Marzo, appena 13 giorni prima della Pasqua quando noi, che comunicheremo gli eventi la prossima settimana, lo faremo a circa un mese dalla data e dunque in largo anticipo sulla loro programmazione.

Come Direttore di Residence ad Alghero invece, vista la sua preoccupazione ma, ancor di più , la sua memoria corta, mi preme ricordargli che il comune di Alghero, insieme alla Fondazione Alghero l’Alghero Family, già da un mese, in collaborazione con un importante vettore navale, ha lanciato un pacchetto “Pasquale” per attrarre le famiglie nazionali ed internazionali (Spagna) ad Alghero ed all’interno del Pacchetto ci sono proprio i Residence che lui dirige.

Come componente del Direttivo del “Consorzio Turistico del Corallo”, Consorzio che collabora in maniera stretta con la stessa Fondazione, qualcuno invece potrebbe trovare particolarmente grave questa commistione tra posizioni politiche di parte e ruoli rappresentativi in un’associazione di categoria. Da una persona del settore, informata e con responsabilità istituzionali di categoria, ci si aspetterebbe infatti un contributo costruttivo e non comunicati sconclusionati a fini meramente politici. Personalmente penso, anzi, ne sono assolutamente convinto, che le Associazioni di categoria, ed al di là delle ideologiche politiche di chi vi aderisce, abbiano infatti tutt’altro scopo. Il suo comportamento “politicizzato” invece potrebbe solo mettere a repentaglio l’immagine dall’Associazione/Consorzio di cui lui fa parte magari arrivando a far incrinare gli ottimi rapporti che si sono instaurati dal mio insediamento tra la Fondazione ed il Consorzio stesso. Questo è il motivo per cui mi auguro che il Consorzio, pubblicamente, ne prenda le distanze”.

Graziano Porcu Presidente Fondazione Alghero