“Rifiuti, censura ‘partigiana’ del presidente Pirisi: attacco ingeneroso contro Selva”

ALGHERO – “L’intervento politico del Presidente del Consiglio Pirisi che si spoglia del suo ruolo “super partes” per censurare la gestione del servizio di igiene urbana a Guardia Grande dell’Assessore Selva è apprezzabile”, cosi il gruppo consigliare di Forza Italia riguardo la segnalazione o meglio reprimenda del presidente del Consiglio Comunale Mimmo Pirisi rispetto all’assessore Selva e alla struttura comunale delegata all’ambiente.

“Quantomeno sotto il profilo concettuale. Anche se, per il vero, piuttosto ingeneroso nei confronti dell’Assessore Selva da poco insediatosi. Ci preoccupa, invece, che Pirisi si interessi in modo partigiano solo della gestione dell’igiene urbana a Guardia Grande, suo bacino elettorale, tralasciando i problemi del servizio che affliggono il territorio di Alghero nella sua interezza. Causati principalmente dai ritardi per il nuovo appalto che mette a rischio l’immagine di Alghero nella prossima stagione turistica. Nel periodo estivo le attuali forti criticità, con mezzi obsoleti e non funzionanti, difficili da riparare, molti a fine ciclo, che perdono percolato, verosimilmente si acuiranno. Attendiamo pertanto un immediato e proficuo intervento del Presidente Pirisi a tutela della gestione del servizio di igiene urbana a favore di tutti i cittadini algheresi.

Nella foto la condizione dell’oasi ecologica di Guardia Grande