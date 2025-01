Polizia Locale, Cocco attacca: “Concorsi, ennesimo pasticcio”

ALGHERO – “La gestione approssimativa della delega al personale colpisce ancora. Dopo aver lasciato scadere a novembre le graduatorie per le categorie D, formate a seguito di un regolare concorso interno, l’amministrazione ha deciso di indire un nuovo concorso di mobilità pubblicato il 31 dicembre. Così vengono buttati al vento tempo, denaro pubblico e l’impegno di quei dipendenti già dichiarati idonei a ricoprire quelle posizioni. Una scelta – l’ennesima – che solleva dubbi legittimi: perché non utilizzare una graduatoria valida e pronta, lasciandola scadere per pubblicare immediatamente una nuova mobilità, questa volta esterna? Speriamo vivamente che questo nuovo pasticcio non serva a favorire ingressi o ritorni ben mirati e forse palesi, perché la trasparenza nelle cose dell’amministrazione non è e non può essere un optional.

Ma il disastro non finisce qui. Il capitolo polizia locale è l’ennesima prova di una sinistra pasticciona e dannosa. In consiglio comunale avevamo già segnalato l’imminente scadenza dei contratti di 14 vigili il 6 gennaio, chiedendo il loro rinnovo per garantire il presidio della città. La risposta dell’amministrazione? Il nulla. Ora, con i contratti scaduti, Alghero si ritrova meno sicura, con quattordici uomini e donne formati lasciati a casa e senza una soluzione imminente, mentre si promettono futuri concorsi di cui non si conoscono né i tempi né le modalità.

Questa situazione è inaccettabile per una città che necessita di sicurezza e ordine, soprattutto in un momento in cui il controllo del territorio è fondamentale. L’amministrazione, che sulla stampa si dichiara attenta alla polizia locale, ha dimostrato nei fatti di non essere in grado di tradurre gli impegni in azioni concrete.

Siamo di fronte a un’amministrazione che, tra proclami e inerzia, mostra di non essere in grado di gestire le sue deleghe chiave.

L’assessore al personale Daga appare costantemente poco padrone delle sue deleghe, che sembrano esercitate piuttosto da qualche oscuro burocrate senza responsabilità politiche, e i risultati sono sotto gli occhi di tutti. La città non può permettersi simili inefficienze, che si traducono in disservizi e sprechi di denaro pubblico.

Noi continueremo a vigilare e a pretendere risposte per i cittadini di Alghero”.

Alessandro Cocco,

Capogruppo Fratelli d’Italia Alghero