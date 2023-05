“Rifiuti, aumenta la Tari, peggiora il servizio: ennesimo salasso”

ALGHERO – “Mentre peggiora i servizi, la destra conocina continua ad aumentare le tasse.

E così, certo non giustificati da un servizio di nettezza urbana che palesemente funziona sempre peggio, i consiglieri di maggioranza ratificano la proposta della Giunta di aumentare, per l’ennesima volta in questi anni di Amministrazione Conoci, le tariffe TARI.

Bocciano, incredibilmente, anche una risoluzione dell’opposizione di palese buon senso; risoluzione che chiedeva di utilizzare in sede di approvazione del Rendiconto una parte minimale dell’enorme avanzo disponibile, per evitare l’aumento rispetto alle tariffe Tari dello scorso anno.

Ci saranno, invece, aumenti per tutti sulla tassa rifiuti. Per tutte le famiglie algheresi la bolletta Tari crescerà di un 5% rispetto allo scorso anno che si sommerà al 5% di aumenti del 2022 e a quelli già deliberati dal centrodestra negli anni precedenti.

In definitiva per i cittadini algheresi, arriva l’ennesimo salasso senza alcun proporzionale miglioramento dei servizi, che, anzi, grazie alla poco premiata ditta Conoci & company, continuano inesorabilmente a peggiorare”.

Per Alghero, Futuro Comune, Sinistra in Comune, PD e M5stelle