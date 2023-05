Forza Italia, Udc e Riformatori: “Ripristinare subito i bagni pubblici”

ALGHERO – “I Consiglieri dei Gruppi di Forza Italia, UDC e Riformatori esprimono soddisfazione per l’approvazione dell’ordine del giorno finalizzato a riqualificare e rimettere in funzione i bagni pubblici e a ricercare fonti di finanziamento per la realizzazione di ulteriori servizi igienici pubblici idonei all’utilizzo delle persone diversamente abili e affette da gravi patologie”. Dopo la nota stampa di ieri a firma di Fdi, ecco quella di Forza Italia, Udc e Riformatori che ritorno sul tema ampliandolo all’esigenza di ripristinare, come chiedono residenti e turisti, da tempo, i bagni pubblici per tutti, anche per coloro con patologie, ovviamente. Del resto stiamo parlando della base dei servizi per una città: quelli igienici.

“L’ordine del giorno è frutto della collaborazione di altri colleghi che avevano proposto un atto di sindacato ispettivo esclusivamente orientato a predisporre bagni per gli stomizzati. Una categoria che secondo noi necessita di particolari attenzioni, ma al pari delle altre categorie di cittadini diversamente abili e di quelli affetti da gravi patologie. Così come abbiamo ovviamente ritenuto pregiudiziale rimettere in funzione i bagni pubblici già esistenti”.

“La proposta originaria prevedeva un intervento meritevole di tutela, ma del tutto insufficiente e focalizzato ad intervenire su una porzione del più complessivo tema dei servizi pubblici cittadini. Ma realizzare bagni pubblici per una sola categoria avrebbe significato affrontare il tema da un angolo focale riduttivo”.

“Da qui è nato il nostro emendamento sostitutivo, basato su principi di buon senso e di economicità ed efficienza dell’azione amministrativa, che ha in primo luogo previsto la riparazione e rimessa in funzione dei bagni pubblici già realizzati dalla Giunta Tedde, e in secondo luogo ha impegnato la Giunta a ricercare fonti di finanziamento per realizzare servizi igienici pubblici idonei all’utilizzo alle persone diversamente abili e a quelle affette da gravi patologie”.

“Dal confronto e dalla collaborazione in aula è quindi nato un ordine del giorno dotato di incisività, sostenibilità e attuabilità. La nostra azione politica proseguirà su questa strada, privilegiando l’attuazione dell’interesse pubblico di tutti i cittadini algheresi ed emarginando politiche asfittiche. Il nostro obiettivo è migliorare il “clima amministrativo” dei nostri concittadini, dando il peso che merita al “meteo amministrativo”.