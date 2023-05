Aeroporto Alghero, sciopero dei lavoratori (Ugl e non solo) confermato

ALGHERO – Nessun accordo tra lavoratori e Sogeaal. Per questo entro la fine di giugno sarà siopero. Il tentativo di mediazione, alla presenza del Prefetto di Sassari, negli scorsi giorni, non ha funzionato.

L’affollata assemblea dei dipendenti iscritti all’Ugl (e non solo), sigla che raccoglie il maggior numero di iscritti all’interno dello scalo, è da tempo impegnata in una dura vertenza con la dirigenza Sogeaal sul tema del contratto nazionale del lavoro e della stabilizzazione dei precari.

“L’Assemblea, a cui hanno partecipato iscritti e non iscritti” – e ancora “ha approvato a larga maggioranza l’operato e le determinazioni fin qui portate avanti dalla sigla. Contestualmente ha affidato un pieno mandato al segretario territoriale Maurizio Muretti per mettere in campo tutte le azioni di lotta conseguenti, non ultima la dichiarazione di un primo sciopero di tutti i lavoratori dello scalo a breve scadenza.