Riattivato ad Alghero il servizio di Salvamento a mare

ALGHERO – Riattivato tre anni fa dopo oltre dieci anni di assenza, il servizio di Salvamento a mare del Comune di Alghero verrà riproposto anche per la stagione estiva in corso. L’Amministrazione comunale, a seguito di apposito avviso pubblicato nei giorni scorsi, sta procedendo alla richiesta di contributo alla Regione Autonoma della Sardegna per l’attivazione del servizio che, nel triennio appena trascorso, ha ottenuto un esito positivo, con il pieno consenso da parte della Protezione Civile regionale e dei fruitori di quei tratti di spiaggia libera che hanno potuto contare su maggiore sicurezza e un costante presidio estivo. «Congruamente alla misura contributiva che riceveremo – fa sapere l’assessore comunale con delega alla Protezione civile, Andrea Montis – verrà riattivato il servizio su almeno due postazioni di salvataggio da posizionare una nel litorale di San Giovanni e l’altra nel litorale di Maria Pia. Un servizio che oltre a fornire maggiore sicurezza ha visto impegnati in questi anni diversi giovani che si sono potuti cimentare in una bella esperienza estiva di lavoro, indirizzata al servizio e tutela del prossimo” . Nel frattempo, in questi giorni, un ulteriore novità sta comparendo nella spiaggia urbana di Alghero dove si stanno concludendo gli allacci per le nuove postazioni lava piedi nei varchi d’uscita delle spiagge. Un servizio migliorativo che rientrano tra le offerte ottenute dall’amministrazione comunale in sede di gara dalla Cooperativa Vosma.