QUARTU – Quarta data della rassegna itinerante del Festival “Quartu città aperta” dedicato alla chitarra. Il festival, organizzato dall’Associazione Incontri Musicali, e che si tiene fino al 21 giugno in alcuni fra i luoghi più suggestivi della terza città della Sardegna, sarà infatti dedicato domani ai virtuosismi sulle sei corde.

Mercoledì 14 Giugno, alle ore 17.00 la Casa Denotti-Falqui, conosciuta anche come ex Casa Spiga-Tocco, sarà lo scenario che vedrà protagonista la Scuola Civica Musicale L. Rachel

I giovani allievi di chitarra classica infatti, si cimenteranno in un concerto dal titolo “6 Corde, nel mondo della chitarra”: un viaggio musicale compiuto dai talentuosi studenti, che portano in scena uno spettacolo unico nel suo genere.

Il Festival “Quartu città aperta” proseguirà con l’appuntamento di mercoledì prossimo, 21 Giugno: in rassegna previsto il gran finale con tre palchi differenti e in contemporanea per un grande spettacolo dal titolo “Festa Europea della Musica”.