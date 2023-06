Nasce la Cagliari Trophy regata virtuale nel Golfo degli Angeli

CAGLIARI – Una regata virtuale a cui partecipare utilizzando l’app eSailingCup disponibile per Android e iOS in italiano e inglese, ambientata nelle acque del Golfo di Cagliari. Chi vince il maggior numero di avversari e rientra fra i primi 10 classificati sarà invitato a partecipare a una regata, stavolta reale, in Autunno, come ospiti dell’associazione Armatori Vela d’Altura Sardegna, che offrirà anche l’alloggio in città.

La prima edizione del Cagliari Trophy è stata presentata questa mattina di martedì 13 giugno 2023 a Palazzo Bacaredda. Si tratta di un “evento unico nel panorama della vela e del turismo”, che prenderà il via lunedì 19 giugno e “permetterà di scoprire e vivere Cagliari grazie alle tecnologie digitali”. A rimarcarlo Alessandro Guarracino, assessore all’Innovazione tecnologica, Ambiente e Politiche del mare, Alessandro Sorgia, assessore alle Attività produttive, Turismo e Promozione del territorio, e Fioremma Landucci, assessora allo Sport, Patrimonio e Tributi.

Con il contributo del Comune e organizzato dall’AVAS, “Cagliari Trophy inizialmente sarà una regata virtuale che vedrà sfidarsi, gratuitamente e fino al 16 luglio, velisti e appassionati da tutto il mondo”. E lo faranno attraverso l’app eSailingCup, in modo semplice e intuitivo, nella ricostruzione 3D del Golfo degli Angeli, proprio davanti alla città di Cagliari.

In pratica, “gli utenti – ha spiegato bene Sergio Casu dell’AVAS – dovranno sfidare e vincere il maggior numero di avversari per poter rientrare tra i primi 10 classificati”. Così, domenica 29 ottobre si potranno sfidare nello stesso luogo, questa volta reale, nel corso della regata sempre organizzata dall’associazione Armatori Vela d’Altura Sardegna.

“Vela d’altura, tecnologie digitali, Comune e mondo dell’associazionismo trovano così, per la prima volta, un punto d’incontro per sperimentare un’innovativa forma di turismo”, hanno anche rimarcato i rappresentanti dell’Esecutivo cittadino e con loro il presidente del Consiglio comunale, Edoardo Tocco, che ha presentato i saluti del sindaco Paolo Truzzu impegnato su altre questioni istituzionali. La stessa formula che in un primo test effettuato nel 2017 a Villasimius portò nell’Isola un gruppo di velisti provenienti da varie nazioni, frutto di oltre 8.000 sfide online tra circa 500 utenti. Perché, per tutti “l’obiettivo è quello di generare concrete ricadute nel tessuto economico cittadino utilizzando la vela, quale motivo d’interesse per Cagliari, il suo mare, la sua comunità”.

