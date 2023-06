“Forza Italia c’è e ci sarà”, Tedde racconta il partito e Berlusconi | video e foto

ALGHERO – Anche se pare emergere non in maniera adeguata, dalle cronache politiche regionali, “Alghero è stata, e lo è ancora per certi versi, una “roccaforte” di Forza Italia, per ben due volte, infatti, ha governato con un sindaco azzurro e con una maggioranza a trazione forzista”, cosi alcuni dei creatori del partito ad Alghero. Quel Sindaco che conquistò lo scranno cittadino più alto fu Marco Tedde, attuale consigliere regionale e forzista di ferro, anche se, non da adesso, piuttosto critico sulla gestione del partito a livello isolano. Ma queste, almeno per adesso, soprattutto nel momento del dolore e della cerimonia funebre per la morte del leader maximo Silvio Berlusconi, non sono considerazioni primari, ma a breve, è certo, ritorneranno ad essere questioni dirimenti

Ora è giusto, per quanto possibile, ripercorrere un po’ di quel percorso virtuoso che, anche ad Alghero, ha portato il Centrodestra, non solo Fi, ma anche con gli alleati, a costruire uno schema governativo (dal 2002 al 2011) che ha sicuramente dato giovamento ad Alghero e al suo territorio. Anni in cui non era raro che qualche leader nazionale e pure oltre facesse tappa nel comune catalano d’Italia. Proprio come Berlusconi che, come raccontato anche dalle immagini in allegato, giunse in diverse occasioni tra cui la campagna elettorale del Popolo della Libertà (l’aggregazione di Centrodestra che creò il Cavaliere) nell’anno 2008. A commentare sia quella fase, che i primi approcci col partito e poi quanto ne è conseguito, proprio Marco Tedde che, anche in questa occasione, non cela la necessità che a breve si dia nuova linfa vitale al partito, anche se “Forza Italia c’è e ci sarà ancora”, chiosa Tedde.

ECCO LE PAROLE DEL CONSIGLIERE REGIONALE MARCO TEDDE:

https://www.youtube.com/watch?v=pItJQKakRDg

Nelle foto alcuni momenti della presenza del Presidente Silvio Berlusconi ad Alghero. Nella foto principale la tappa all’Hotel Carlos V (dove si fermò per pranzo) col Sindaco Tedde e il titolare dell’Hotel Domenico Giorico