Residenza “Simon Mossa”, conclusa la progettazione: sovralluogo

ALGHERO – Questa mattina dal sindaco di Alghero, Mario Conoci, presso l’ex Centro residenziale di Viale della Resistenza, insieme al dirigente Gianni Balzano, ai tecnici del comune e all’assessore alle Opere pubbliche Antonello Peru. E’ un impegno preso con la città, con gli anziani e le loro famiglie, con tutti gli algheresi. Un impegno mantenuto. Si chiude la progettazione definitiva ed esecutiva per i lavori di ristrutturazione e adeguamento normativo dell’ex Centro Residenziale per Anziani di Alghero. Prosegue così il lungo e articolato iter che restituirà ai vecchi splendori la storica residenza per anziani di Alghero che sarà intitolata al suo illustre progettista, Antoni Simon Mossa. L’intervento gode del finanziamento di 7 milioni 900mila euro provenienti dall’Accordo di Programma Quadro relativo al progetto di Sviluppo territoriale della Rete Metropolitana del Nord Sardegna, dotazione finanziaria che permetterà di realizzare per intero il primo lotto funzionale ad accogliere le attività residenziali rivolte agli anziAni