“Disattese tutte le promesse elettorali della Giunta Conoci”

Si è concluso l’iter per la predisposizione delle linee guida per il prossimo appalto di raccolta rifiuti in scadenza nei primi mesi del 2024; è stato un iter lungo dove sono stati ascoltati e raccolti tutti i suggerimenti dei cittadini, delle associazioni di categoria, dei comitati di borgata e di quartiere oltre a quelle dei cittadini singoli o associati. Tutto questo è stato possibile anche grazie al fattivo e determinante contributo dell’opposizione che non ha mai fatto mancare in commissione la propria presenza; presenza che invece ha fatto più volte mancare la maggioranza conociana che sistematicamente ha lasciato senza numeri la commissione, compresa la seduta di oggi che ha dato il via libera alle linee guida .

Crediamo, ma oramai lo diciamo da tempo, che l’irresponsabilità di molte parti di questa maggioranza stia causando un danno senza precedenti alla nostra città, ma siamo anche convinti che i nostri concittadini si siano resi conti di questa situazione e al momento opportuno lo dimostreranno in modo chiaro a chi in questi 4 anni ha disatteso tutte le promesse fatte in campagna elettorale”.

PD, Per Alghero, Futuro Comune, Sinistra in Comune e M5stelle