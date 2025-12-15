Repùblica: “La Todde non vuole contrastare l’ampliamento di RWM”

CAGLIARI – “Una delegazione di attiviste e attivisti di Repùblica è presente alla

manifestazione di Domusnovas di domenica 14 dicembre 2025 contro

l’ampliamento della RWM. Nell’intervento pubblico Simone Maulu, del

Coordinamento Nazionale di Repùblica ha illustrato i seguenti

concetti.

L’indipendentismo è sempre stato in prima linea nella lotta contro

l’occupazione militare della nazione sarda. Quindici anni fa,

vent’anni fa, quando si parlava di occupazione militare eravamo in

pochi a farlo. La destra non ne parlava per ovvie ragioni mentre

quella che continuiamo a chiamare sinistra, dalla quale ci si aspetta

sempre maggiore sensibilità, non solo non ne parlava ma spesso era

addirittura a favore, perché in nome del lavoro ha sempre giustificato

qualsiasi porcheria, dall’industria militare all’industria chimica.

Adesso finalmente il clima è cambiato e su questi temi c’è molta più

sensibilità, anche e soprattutto tra i giovani e gli studenti. E

questo ci dà speranza.

Dall’altra parte c’è l’autonomismo sardo, la Presidente Todde, che con

un gioco di prestigio, tenta di farci credere di essere contraria ma

costretta ad approvare l’ampliamento della RWM.

Cerca di far passare come decisione tecnica quasi obbligata una scelta

che è, invece, puramente politica.

Se a decidere è la burocrazia la politica a cosa serve? A cosa serve

essere eletta governatrice se poi non puoi governare?

La verità è che il “campo largo” questo ampliamento lo vuole. Perché

come tutte le forze politiche italiane non è qui per fare gli

interessi della Sardegna e rappresentare nelle istituzioni il popolo

sardo. L’autonomismo è lì per fare gli interessi dello Stato italiano

e delle multinazionali.

Questi sono i risultati che si ottengono quando anziché votare un

progetto politico, una visione, un’idea, si cade nella scelta al

ribasso di votare il meno peggio.

Noi non crediamo ai giochi di prestigio e sappiamo bene che Alessandra

Todde, in qualità di Presidente della Sardegna, avrebbe potuto opporsi

con la forza istituzionale e con quella popolare, a costo di aprire

uno scontro con lo Stato italiano.

Invece si preferisce sempre la strada dell’ipocrisia: quella di farsi

fotografare con la bandiera della Palestina e poi dare il via libera,

incolpando la burocrazia, all’ampliamento della fabbrica che produce i

droni kamikaze per Israele e le armi per uccidere i Palestinesi.

E poi si arriva addirittura alla giustificazione da parte della

Presidente di non essere presente alle manifestazioni perché lei è

“una persona seria”. Questa è la sensibilità di chi ci governa.

Se Todde avesse avuto coraggio, se avesse avuto delle idee in cui

credere avrebbe messo lo Stato italiano all’angolo. Avrebbe forzato il

sistema anziché assecondarlo. Avremmo voluto vedere lo Stato che

commissaria la Sardegna e rimuove la Governatrice perché non autorizza

l’ampliamento di una fabbrica di armi.

Almeno si sarebbero visti tutti i limiti dell’autonomia, si sarebbe

visto chi comanda davvero.

Noi siamo a Domusnovas perché non vogliamo essere complici di tutto

questo. Noi siamo a Domusnovas perché crediamo che la Sardegna debba

essere un’Isola di pace e la vogliamo costruire insieme a tutte le

persone che vogliono essere artefici del proprio destino. E dove tutti

coloro che scelgono di vivere in questa terra possano farlo in maniera

dignitosa.

Vogliamo costruire un mondo senza armi, senza modelli universali che

annientano le culture, un mondo che rispetti il diritto

all’autodeterminazione dei popoli.

Viviamo nell’era tecnologica, nell’era dell’intelligenza artificiale.

Oggi grazie all’avanguardia tecnologica potremmo inaugurare una nuova

era dell’umanità dove la tecnologia può essere utilizzata per

migliorare la vita, per permetterci di lavorare meno e lavorare tutti,

andando verso un reddito universale che ci permetta di goderci la

vita, il tempo, le passioni. E non di dover combattere contro questi

barbari. Perché a tecnologia è al servizio della morte, viene

sviluppata per uccidere.

Ci hanno venduto l’idea che in nome di un salario si può accettare

tutto. Ci hanno ridotto in una miseria umana tale che arriviamo a

concepire come eticamente giusto che un operaio per poter sostenere i

propri figli debba costruire ordigni che uccidono i figli di altri.

Noi a questo ricatto non ci siamo mai stati, perché la dignità non si

baratta, la sovranità non si vende. E perché non vogliamo essere

complici della catena della morte.

Perché siamo ancora un popolo e siamo ancora una nazione solidale con

gli altri popoli che lottano per la libertà e per la pace”.

Republica