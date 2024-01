Regionali, tra i candidati algheresi (nel Centrosinistra) anche Di Nolfo. E Rosa Accardo col Pd?

ALGHERO – Inizia ad infoltirsi la truppa di candidati alle regionali fissate per il 25 febbraio, Mentre le coalizione sono alle prese con diversi problemi che, almeno per adesso, sono sfociati in due candidati nel Centrosinistra (Todde e Soru) e, sempre per ora, due contendenti nel Centrodestra ovvero Truzzu e Solinas con la quasi certa sintesi verso uno dei due; in vantaggio sarebbe il sindaco di Cagliari, anche se non è escluso che spunti un terzo nome.

Detto questo, ritornando ad Alghero, rispetto al precedente articolo di Algheronews in cui anticipavano i primi candidati ci sono da aggiungere, nella coalizione che sostiene la candidata a presidente di 5 Stelle, Alessandra Todde, anche il consigliere comunale Valdo Di Nolfo, in una delle liste a sostegno dell’ex-sottosegretario dell’economia del Governo Conte. Mentre in casa del Partito Democratico, oltre i nomi già fatti di Enrico Daga e Mimmo Pirisi, si fa anche quello dell’ex-candidata a sindaco e già consigliera comunale Rosa Accardo.