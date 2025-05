“Regione, Giunta tecnica e poi voto”

ALGHERO – “Serve una nuova squadra di governo, capace di affrontare subito le emergenze dell’isola nei mesi che restano!

Dopo la sentenza del Tribunale civile di Cagliari che ha rigettato il ricorso della presidente Todde, e preso atto che non intende dimettersi ma vuole proseguire il proprio percorso legale, la #Sardegna non può restare in piena paralisi.

In questo anno e mezzo di governo, tra inesperienza e continue tensioni nella maggioranza, poco o nulla è stato fatto su sanità, lavoro, trasporti e governo del territorio. È tempo di agire.

Per questo ho lanciato un appello: si formi subito un nuovo governo tecnico, individuato dalla maggioranza, che sia realmente capace di affrontare e risolvere a breve termine le principali emergenze. Noi delle opposizioni saremo disponibili nel risolvere insieme questi problemi.

Quando finalmente scadranno i termini, il Consiglio regionale prenderà atto della decadenza. A quel punto si tornerà al voto!

Fate presto!!!“

Aldo Salaris, segretario regionale Rifornatori Sardi