Referendum, la Buona Destra dice di votare “Si”

CAGLIARI – Il Coordinamento Regionale del partito Buona Destra, coordinato dal Coordinatore regionale Tore ha analizzato i quesiti dei Referendum del 12 Giugno, e dopo ampia e approfondita discussione, in accordo con il Segretario Nazionale Filippo Rossi, ha stabilito di Votare SI a tutti i 5 Quesiti Referendari e di chiedere a iscritti e simpatizzanti di votare SI . Lo stesso coordinamento regionale ha stigmatizzato il silenzio assordante che su questi questi quesiti, tutti i partiti stanno perpetuando. Secondo il coordinamento regionale di Buona Destra Sardegna il 70 % degli elettori non conosce per cosa si debba votare. Al riguardo come Buona Destra Sardegna , distribuiremo con tutti i canali a disposizione e presso tavolini , un volantino che come partito abbiamo creato, che spiega nel dettaglio la nostra indicazione per il SI. “ con questa iniziativa, speriamo di poter dare una nostra fattiva e trasparente informazione, afferma il coordinatore regionale Tore Piana”