Obra Cultural, presentazione “Gent de Algua. Gent de l’Alguer”

ALGHERO – Venerdì 10 giugno 2022, alle ore 19.30, al giardino della villa Mosca, via Gramsci 17, l’Obra Cultural de l’Alguer e il Centro Culturale “Antoni Nughes” presentano il nuovo libro illustrato di Carmelita Zedda. Comincia così la rassegna letteraria 2022 intitolata “Encontres amb l’autor” che l’Obra Cultural organizza da tanti anni e che vede quest’anno la partecipazione del Centre Cultural “Anotni Nughes” in occasione dei 40 anni della fondazione della Escola de alguerés “Pasqual Scanu”.

“Gent de Algua. Gent de l’Alguer” è il frutto di un lavoro fatto in classe dalla maestra Carmelita Zedda con i suoi alunni della 5^ A della Scuola dell’Infanzia “Maria Immacolata” durante l’anno scolastico 2021/2022. Questi alunni sono arrivati alla fine della scolarizzazione elementare e stanno per lasciare la scuola e gli insegnanti che, per cinque anni, li hanno accompagnati in un percorso fatto di apprendimento di conoscenze e competenze e lo fanno alla grande con l’ultimo libro “Gent de Algua. Gent de l’Alguer” che segue quello del 2021 “L’arbre de x’Antoni” e quello del 2020 “Legendes noves de un lloc antic” tutti già pubblicati dall’Obra Cultural. Le ragazze e i ragazzi, in questi cinque anni, hanno saputo ascoltare, creare e sono stati i più abili pittori della immaginazione.

Hanno creato mondi di fantasia, hanno raccontato con semplicità, con amore, naturalezza e amicizia. Semplicità, amore e naturalezza che troviamo guardando i disegni realizzati e leggendo i racconti che ci hanno presentato. Anche in questo lavoro che parla della nascita ad Alghero del palazzo del Pou Salit si vede la mano della maestra Carmelita che, per cinque anni, con pazienza, sensibilità, amore e passione ha trovato il modo di far incontrare i suoi alunni con una lingua, l’alguerés, che avrebbero dovuto trovare in famiglia ma forse non hanno potuto. Venerdì sarà dunque una festa, una specie di saggio di chiusura dell’anno scolastico, un saluto degli alunni che passano a nuovi studi dalla maestra Carmelita e i protagonisti saranno loro con i disegni, il racconto e le canzoni che hanno preparato per l’occasione grazie alla collaborazione di Giuliana Salaris che li accompagnerà alla chitarra. L’iniziativa è inserita nel cartellone estivo “#ALGHEROEXPERIENCE,un anno così…” della Fondazione Alghero e gode del supporto della Diputació de Barcelona e della collaborazione della Plataforma per la Llengua de l’Alguer.