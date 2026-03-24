Referendum e decadenza, “segnali positivi per lavorare al meglio”

ALGHEROO – “L’affermazione del NO al referendum sulla magistratura e la bocciatura del ricorso sulla decadenza della Presidente Todde sono le due buone notizie di oggi.

In entrambi i casi emerge un messaggio chiaro: la Costituzione rappresenta il punto di riferimento delle italiane e degli italiani e deve continuare a guidare le scelte del nostro Paese e, allo stesso modo, il ruolo della Presidente della Regione, espressione della volontà popolare, va rispettato nel quadro delle decisioni assunte dagli organi competenti. Ad Alessandra l’augurio di proseguire con determinazione l’importante lavoro avviato a beneficio dell’intera Sardegna.

L’aria che respiriamo oggi è un segnale positivo che deve spingerci a continuare con sempre maggiore impegno a servire la comunità nell’interesse di tutte e tutti, senza paura della giustizia, ma anzi, dimostrando sempre la massima collaborazione nel rispetto dei ruoli e delle istituzioni che siamo chiamati a rappresentare”.