Raffiche di multe ad Alghero, “occorrono più parcheggi e più clemenza”

ALGHERO – Raffica di multe. La Polizia del Comune di Alghero, rinforzata negli ultimi giorni da ulteriori ingressi, ha elevato una serie di sanzioni nelle vie centrali e non solo. Infatti sono state prese di mira anche le arterie più periferiche. Nel caso specifico si tratta di via Montserrat nel quartiere tra Calabona e Sant’Anna dove sono state multate le auto parcheggiate in maniera non regolare ovvero spesso con le ruote sui marciapiedi. Qui sono diversi i residenti, tra turisti e indigeni, che non hanno apprezzato ricordando che “seppur tali modi di posteggiare non siano regolare, d’altra parte urgono in città sempre più aree per lasciare i propri mezzi, anche nel sud di Alghero, e soprattutto sarebbe probabilmente utile che chi fa i controlli potesse anche dirigere il traffico nelle strade più frequentate dove spesso ci si trova persi nel caos”. Parole che non liberano le persone dai comportamenti illegittimi, ma che riportano all’attenzione delle questioni che devono trovare, prima o poi, interventi e soluzioni, oltre l’importante, ma temporanea creazione di nuovi posti auto nella settimana di ferragosto.