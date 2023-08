Ecocentro a SM Palma, plauso agli assessori forzisti Peru e Caria

ALGHERO – Il gruppo consiliare e il direttivo di Forza Italia Alghero esprimono soddisfazione per la conclusione dei lavori per il nuovo Ecocentro di Santa Maria La Palma che presto sarà al servizio delle borgate e si aggiungerà alle due strutture già presenti in città. Un obiettivo importante raggiunto dall’Amministrazione Comunale grazie soprattutto al lavoro incessante portato avanti dall’Assessorato ai Lavori Pubblici guidato da Antonello Peru, che ha seguito la realizzazione dell’opera sin dalle prime fasi della progettazione per poi proseguire con i lavori ormai in via di ultimazione. E per il sostegno finanziario garantito dall’Assessora alle finanze Giovanna Caria. Un plauso, dunque, ai nostri Assessori per un’opera pubblica di rilevanza strategica per il nostro territorio che andrà a potenziare un importante servizio, qual è quello di igiene urbana, e che conferma la massima attenzione verso le borgate e le periferie. Forza Italia c’è, con i fatti e non con gli sterili proclami, e lavora per gli algheresi con i suoi Assessori, con il Direttivo, il Gruppo Consiliare, con i rappresentanti nelle partecipate e i militanti.