“Parco di via Matteotti abbandonato, urgono interventi”

ALGHERO – “Ad affondare la lama è il gruppo cittadino appartenente al Comitato Condominiale di via Matteotti e via De Gasperi ma anche tantissime mamme che con diverse segnalazioni inviate

all’amministrazione mai prese in considerazione, si rivolgono al Presidente ella commissione

Ambiente Christian Mulas manifestando insoddisfazioni per la mancata riqualificazione del parco di

via Matteotti. Mamme, genitori e Nonni che portano quotidianamente i loro bambini a giocare in

questo parco Comunale che anche grazie all’assessorato alle manutenzioni e verde pubblico viene

sistemato dall’erbacce , chiedono la riqualificazione con più servizi e giochi per i bambini.

Una amplificata richiesta da parte di tutti per valorizzare un polmone del verde cosi importante

della città. “Dopo diversi anni di scientifico abbandono, scarsa illuminazione e diversi passaggi di

amministrazioni, l’area interessata Comunale che affianca anche un plesso dell’edilizia popolare,

oggi è in affanno per la mancanza di una riqualificazione,un area che ogni giorno ospita tantissimi

giovani e bambini che si danno appuntamento per giocare, ma è anche un area per gli anziani dove

si ritrovano sotto gli alberi di olivo per trovare un pò di fresco a socializzare.

A questo proposito si rammentano le diverse segnalazioni in Consiglio Comunale da parte del

presidente della commissione consiliare Ambiente Christian Mulas per questa causa non presa mai

in considerazione, evidentemente per questa amministrazione esistono parchi di serie A e parchi

come quello via Matteotti di serie B. Le richieste fatte dal comitato a dalle mamme sono diverse,

più illuminazione all’interno del parco, un varco di sicurezza per far entrare i mezzi di emergenza,

panchine,più cestini per i rifiuti ed infine un parco giochi per i bambini. L’intento di queste richieste è rioccupare e valorizzare e riqualificare un area per destinarla ad anziani, bambini e famiglie”.

Christian Mulas

Consigliere Comunale presidente della commissione consiliare all’Ambiente