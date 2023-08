“Controlli in città, questa volta Conoci si è superato”

ALGHERO – “È ormai conclamata l’incapacità del Sindaco nell’affrontare anche la più banale questione amministrativa.

Ma se ci fosse ancora qualche dubbio basta leggere la delibera 267 dell 11 Agosto(!) per capire che siamo di fronte ad un caso irrecuperabile.

Eppure basterebbe guardare a ciò che accade da un po’ di tempo in città, attività commerciali vandalizzate e auto bruciate, disordine e caos in ogni angolo di strada.

Abbiamo segnalato e chiesto più volte che venissero intensificati i controlli. E oggi è arrivata finalmente la risposta dell’ Amministrazione Conoci.

“ l’andamento turistico nella prima parte dell’anno ha avuto un notevole incremento delle presenze che sta per giungere al culmine nelle settimane centrali di Agosto”

Viene approvato il progetto del Comandante denominato “Alghero notti sicure 2023”per il periodo Agosto Dicembre.

10.000€ per incentivare il personale della polizia municipale a fare i controlli da metà Agosto passando per i caotici mesi di ottobre, novembre e Dicembre che è notoriamente il clou della stagione Algherese.

Stavolta il Sindaco si è superato”.

Gabriella Esposito

Mario Bruno

Pietro Sartore

Raimondo Cacciotto

Ornella Piras

Mimmo Pirisi

Valdo Di Nolfo