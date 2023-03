Questa estate ad Alghero ritornerà anche “El Diablo” Piero Pelù con la sua band

ALGHERO – Lo avevamo lasciato il 13 agosto 2022 che riceveva lo straordinario abbraccio del pubblico dell’arena “Ivan Graziani” di Alghero: sua santità “El Diablo” aveva appena scatenato un meraviglioso inferno con “L’ultimo girone Tour” alla testa dei suoi Litfiba. Esattamente un anno dopo Piero Pelù, istrionico primo attore sulla scena della grande musica italiana, torna sul luogo del delitto per infiammare l’estate di Alghero Experience con il suo nuovo show da solista: “Tour Estremo Live 2023”.

L’appuntamento è fissato per il 13 agosto 2023. Ancora una volta sulla Riviera del Corallo. Ancora una volta sul palcoscenico offerto dall’arena “Ivan Graziani” allestita dalla Fondazione Alghero per ospitare il lungo cartellone di eventi estivo. Ancora una volta ad Alghero. Ancora una volta in compagnia di Pierò Pelù. E, ancora una volta, grazie a Insula Events che tiene fede al suo credo: l’Isola è palco di primo livello che merita grandi concerti e grandi artisti. Ed è solo l’inizio..

Sono passati pochi mesi dalla trionfale conclusione della lunga storia dei Litfiba ma Pierò Pelù non ha nessuna intenzione di fermarsi: questa estate infatti, il rocker toscano porterà tutta la sua energia, la sua voglia, la sua presenza e la sua storia rock sui palchi più prestigiosi d’Italia, in un viaggio lungo 43 anni di carriera dal nord al sud e isole affiancato dalla sua rinnovata band: i Bandidos. Sul palco con l’ex frontman dei Litfiba Alessandro “Finaz” Finazzo alle chitarre e voce, Valerio “Voodoo” Recenti al sinth tastiere sampless e voce, Luc “Mitraglia” Martelli alla batteria percussioni sampless e cori, e Dado “Black Dado” Neri al basso maggiorato e cori. Un insieme perfetto, che farà immergere il pubblico in inconfondibili sonorità vocali e sonore tra i classici del repertorio di Piero Pelù da solista e storico dei Litfiba.

Prevendite aperte a partire dalle ore 16 di oggi, giovedì 30 marzo 2023, sui circuiti Ticket One, Box Office Sardegna, Sardegna Ticket e Ticket Sms: biglietto singolo parterre in piedi 46 euro comprensivo di diritti di prevendita; biglietto singolo gradinata numerata 69 euro comprensivo di diritti di prevendita.