2Agevolazioni tributi, finalmente il Consiglio ha votato”

ALGJERO – “Finalmente dopo due tentativi andati a vuoto il consiglio comunale se

è potuto tenere e i punti all’ordine del giorno in scadenza

improrogabile al 30 marzo quelli relativi agli sgravi e sanatorie

fiscali per i nostri concittadini misure previste dal decreto mille

proroghe della finanziaria nazionale 2023 sono stati finalmente

approvati. Questo è stato possibile in quanto gli ordini del giorno

presenti ai primi punti sono stati rinviati, ancora una volta grazie al

senso di responsabilità dell’opposizione che ha dato il via libera a

discutere subito i punti in scadenza utili per alleviare la situazione

economica delle nostre famiglie ed imprese. Anche ieri comunque sono

apparse evidenti le diatribe all’interno della maggioranza, tensioni

ancora ben presenti che per ora non trovano soluzioni, vedremo nelle

prossime sedute se troveranno risoluzione o se si continuerà con la

stessa falsa riga con approvazioni di soli punti in scadenza dettati dai

tempi e portati dagli uffici alla stregua di una gestione commissariale”.

Mimmo Pirisi, capogruppo Pd